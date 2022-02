Ex de Sthe, Victor Igoh vive affair com Marina Ferrari, diz colunista

O influencer baiano Victor Igoh está com um novo amor. De acordo com o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, o ex de Sthe Matos está vivendo um affair com a também ex-Fazenda Marina Ferrari.

O tatuador, inclusive, postou um vídeo onde Marina aparece em um passeio de lancha pela Baía de Todos os Santos.

O rolé aconteceu na tarde deste sábado (19). Horas depois, a ex-peoa marcou presença no Club In Fuego, restaurante-boate que pertence a Victor e fica no Rio Vermelho.

Ainda segundo Leo Dias, o novo casal passaram a semana juntos na casa do Igoh com a filha do famoso. No entanto, por ainda estarem se conhecendo e ambos terem términos recentes, os dois devem levar as coisas com calma.