Ex-deputado Augusto Castro é transferido para UTI após testar positivo para coronavírus

Foto: Divulgação/Alba

O ex-deputado baiano Augusto Castro foi transferido em estado grave para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Calixto Midlej Filho, da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, no Sul do estado, após testar positivo para o novo coronavírus.

A Vigilância Epidemiológica da cidade confirmou o resultado do teste. Já o hospital aguarda o recebimento do resultado oficial do Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen).

Ao CORREIO, a assessoria do ex-parlamentar confirmou que o político está hospitalizado desde a terça-feira (24) e foi diagnosticado com o covid-19, além de afirmar que Augusto encontra-se em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos.

Com a confirmação feita pela Vigilancia Epidemiológica da Secretaria da Saúde da cidade, Itabuna conta com dois casos de coronavírus confirmados - dos 104 na Bahia.

Por nota, a prefeitura explicou que o caso do ex-deputado não foi uma transmissão local, pois o paciente chegou de Salvador já apresentando os sintomas da doença.

A assessoria do ex-parlamentar informou que o agravamento da situação de saúde ocorreu apenas na quarta-feira (25), quando ele apresentou dificuldades respiratórias, mas que os familiares dele aguardam a divulgação de um novo boletim do hospital ainda nesta quinta-feira (26).

“Ele estava com muita dificuldade de respirar, e precisou ser colocado um balão de oxigênio e depois entubado. Estamos aguardando um novo boletim do hospital para saber mais sobre o estado de saúde dele”, disse o assessor do político, Zé Silva.

Ainda conforme o assessor, a informação de que o Augusto teria viajado recentemente para os Estados Unidos não é verdadeira. A família do político segue em isolamento e todos precisaram passar por testes - e ainda aguardam os resultados do Lacen.

“Ele não viajou para fora do país recentemente. Ele esteve nos Estados Unidos no ano passado. Ultimamente, ele estava trabalhando em Itabuna mesmo. Estão bem, mas estão todos isolados. Fizeram o exame, mas aguardam para saber se mais alguém foi acometido por esse vírus”, completou.

Boletim

De acordo com o boletim médico da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, o paciente segue sedado, com 'suporte ventilatório invasivo' devido a problemas respiratórios.

Augusto foi submetido ao teste diagnóstico do coronavírus e outros vírus. Ele deu entrada no Pronto Atendimento do Hospital Calixto Midlej Filho, na manhã de terça-feira (24), apresentando sinais de desconforto respiratório.

Augusto buscou atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna logo após chegar à cidade, onde permanece internado e mantido em isolamento.

Confira na íntegra nota da prefeitura da cidade:

"A Prefeitura Municipal de Itabuna, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde confirma o segundo caso de coronavírus (covid-19) na cidade.

· Trata-se do ex-deputado estadual Augusto Castro, que havia chegado de Salvador há poucos dias sentindo desconforto respiratório;

· Ele buscou atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna logo após chegar à cidade, onde permanece internado e mantido em isolamento;

· Coube a Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde coletar o material e enviar para o Laboratório Central da Bahia (Lacen), tendo o resultado sido divulgado nesta quinta-feira (26), com positivo para covid-19;

· Vale salientar que este caso não foi uma transmissão na cidade de Itabuna, o ex-deputado chegou de Salvador já apresentando os sintomas da doença;

· E reforça a necessidade da população se manter em isolamento social em suas casas, para que o avanço do coronavírus seja controlado."