Ex-deputado da constituinte Eujácio Simões Filho morre aos 71 anos

O ex-deputado federal constituinte, Eujácio Simoes Filho, faleceu em Salvador, depois de lutar por três anos contra um câncer agressivo. A morte foi confirmada neste domingo (18). Eujácio Simões começou a carreira como deputado estadual pelo PFL tendo dois mandatos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), de 1987 a 1991, e de 1991 a 1995, quando já havia migrado para o PL.

Pelo PL, foi deputado federal por duas vezes de 1995 a 2003, tendo participado da elaboração da atual Constituição do País em 1998. Eujácio foi presidente da Alba de 1994 a 1995, e era conhecido pelo estilo autêntico e fidelidade aos amigos.

Corpo será cremado no Cemitério Jardim da Saudade (Foto: Divulgação)

O prefeito ACM Neto lamentou a morte do ex-deputado. “Como deputado estadual e federal, Eujácio Simões prestou relevantes serviços à Bahia e ao Brasil, tendo participado com destaque da Constituinte”, afirmou o prefeito, em nota.

ACM Neto lembrou também que o ex-deputado foi amigo de seu avô, Antonio Carlos Magalhães, do tio, Luís Eduardo, e do pai, Antonio Carlos Junior. “Nossa família sempre teve uma convivência muito fraterna com Eujácio Simões. A todos os amigos e familiares do ex-deputado, em especial a Mateus Simões, assessor especial da Prefeitura, os meus sentimentos. Que Deus dê muita força e luz neste momento de profunda tristeza”, concluiu Neto.

Nascido em Itororó e formado em Arquitetura pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Eujácio se realizou na política e nos últimos anos de vida vinha se dedicando ao agronegócio. Eujácio deixa um casal de filhos e um neto. O Velório será às 11h e a cremação às 15h no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.