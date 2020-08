Ex-dirigente do Bahia, Benedito Borges de Melo morre aos 96 em Salvador

Foto: Divulgação

Benedito Borges de Melo faleceu, neste domingo (30), aos 96 anos, em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus. Ex-dirigente do Esporte Clube da Bahia, Benedito, que faria 97 anos no dia 13 de setembro, deixa a esposa, kissinha; três filhas: Karla, Ana Paula e Monique e cinco netos.

Em postagem no Facebook, Monique lamentou a perda. “Meu pai, que tantas lições sempre deixou, faleceu nesta madrugada. A sua jornada humana terminou, mas o seu amor a família, ao Bahia e a vida seguem vivos conosco. A festa continuará em outra dimensão e a inspiração continuará ecoando nesta. Obrigada pela honra de ter sido sua filha e por ter me ensinado tanto sobre acreditar, amar e servir. Esse sempre soube a fórmula para ser feliz”, disse.

O sepultamento do empresário foi hoje, no final da manhã, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.