Ex-estrela mirim da Globo muda de visual, carreira e até nome

David Lucas atualmente está no ar em duas novelas reprisadas na Globo: "Êta Mundo Bom! (2016), no Vale a Pena Ver de Novo, e "Fina Estampa" (2011), que ocupa o horário das 9. Mas muita coisa mudou desde que as tramas foram gravadas.

Hoje ele está longe das telinhas, "mudou de nome" para Davi Paz, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar como psicólogo. Aos 25 anos, Davi (sem o D no final) se dedica a seu canal no YouTube onde compartilha conteúdo online sobre a mente humana.

Paz estreou como ator na Globo aos nove anos. Fez parte do elenco de atrações como Alma Gêmea (2005), Minha Nada Mole Vida (2006), Caras & Bocas (2009) e de duas temporadas de Malhação (2012 e 2014). Ele explica que decidiu seguir outra carreira para mudar de ares.

A mudança do nome "artístico" faz parte dessa mudança também. "Não é criado, Paz é meu sobrenome mesmo. [Mas] Vem pra simbolizar esta minha expansão. Outros horizontes além dos que eu já conhecia", disse ele ao portal Notícias da TV.

"Trabalhei como ator dos meus sete aos 21 anos. Queria ter contato com outras formas de construção, com outras áreas, outras pessoas, outras perspectivas. Sou artista, fazer arte faz parte da minha essência. Hoje, ela se apresenta de outra forma. Não trabalho mais como ator, mas, a título de exemplo, tenho lançado algumas músicas que componho, além de dividir textos, pensamentos, com a galera que acompanha meu trabalho", conta ele.

David Lucas como o Jack de Êta Mundo Bom! (à esq.) e como René Júnior de Fina Estampa (à dir.) (Foto: Reprodução)

Na internet, Davi tem um canal no YouTube e um perfil no Telegram em que dá um curso sobre carreira. Ele também mantém uma plataforma online, Caminhantes, em que os participantes pagam uma mensalidade para terem acesso a conteúdo de assuntos como autoconhecimento, construção de carreira e criatividade.

"O propósito é dividirmos caminhadas, construirmos e aprendermos juntos. Nós [ele e os participantes] escolhemos, em grupo, os temas que serão abordados, a frequência das postagens, possíveis desafios etc. A Caminhantes é a realização de uma forma de trabalho que eu tenho em mente há muitos anos! Ela é fruto de muita pesquisa, trabalho, estudo e, o mais importante, troca entre mim e as pessoas que têm acompanhado esta minha nova forma de trabalho", detalhou Paz ao portal.

Hoje, o carioca se mantém com a renda dessa plataforma, de cursos, workshops e trabalhos de consultoria e mentoria que faz. Ele diz que não tem problemas de se rever nas novelas reprisadas e que muitas pessoas o abordam nas redes sociais pedindo que volte à teledramaturgia.

O ator não descarta um retorno à TV, mas deixa claro que seu rumo agora é outro. "A possibilidade de voltar a atuar existe, sim. Neste momento, meu foco está voltado para outras formas de atuação profissional, mas nada impede de, se eu vir sentido, voltar a atuar. Sou artista, minha essência é de artista. Trago para o meu profissional as formas de expressão que vejo sentido no momento", conclui.