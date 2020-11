Ex-loira do Tchan vira policial federal; formatura teve presença de Bolsonaro

Dançarina do grupo É o Tchan entre 2003 e 2007, cumprindo a difícil missão de substituir Sheila Mello, Silmara Miranda está de carreira nova: acaba de se tornar agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A cerimônia de posse no cargo ocorreu em Florianópolis, na sexta-feira (6), e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Foi o próprio chefe do Executivo quem assinou a portaria de nomeação dos novos policiais rodoviários federais, que passaram por um curso de 16 semanas na Universidade Corporativa da PRF, sediada na própria capital catarinense.

(Fotos: Marcos Corrêa/PR)

Na ocasião, Bolsonaro cumprimentou os formandos e pediu que tenham humildade, gratidão e companheirismo em suas jornadas profissionais.



O início dessa nova jornada foi comemorado por Silmara, que postou no Instagram uma foto ao lado de uma viatura da PRF usando um uniforme que em nada se assemelha com os trajes da época de dançarina. Na legenda da imagem, a frase “When dreams come true” (“Quando os sonhos se realizam”). Uma seguidora logo comentou: “A loira do tchan tá diferente”, e Silmara riu.

Mudança de rumo

Essa não é a primeira vez que a nova agente federal muda completamente de área e ares. Muito antes de ingressar nos quadros da PRF, fez faculdade de Jornalismo, ainda durante a época em que viajava com a banda de pagode, e chegou a atuar na área, a exemplo do período como repórter da Rádio Metrópole, em Salvador, cidade onde morou por mais de 10 anos.



Na capital baiana, chegou a abrir uma editora e fundou a revista “Meu Bebê”, além de ter atuado como assessora de imprensa.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Silmara foi casada com o cantor Adelmo Casé por sete anos. Separados desde 2014, os dois têm uma filha chamada Bella.