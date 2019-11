Ex-marido mata mulher com facadas em festa de aniversário em Camaçari

Edna Alves de Souza, de 37 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado na cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, na madrugada deste sábado (30).

De acordo com a Polícia Civil Edna Alves de Souza foi assassinada quando estava num bar, no bairro do Triângulo. Segundo a polícia, a vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde já chegou sem vida.

Edna foi morta a facadas durante uma festa de aniversário.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Edcarlos Rocha Lima, fugiu do local, mas foi preso o em casa na manhã deste sábado (30).

O caso será investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios em Camaçari.