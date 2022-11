Ex-marido que matou juíza a facadas na frente das filhas é condenado a 45 anos de prisão

O engenheiro Paulo José Arronenzi foi condenado a 45 anos de prisão por homicídio quintuplamente qualificado contra sua ex-esposa, a juíza Viviane Vieira Amaral. O crime foi cometido na frente das filhas do ex-casal, na véspera do natal de 2020. O julgamento aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e terminou na madrugada desta sexta-feira (11), após 15 horas de debates.

Um dos depoismentos mais fortes foi da a mãe da juíza, Sara Vieira do Amaral. Ela contou que ficou sabendo sobre a morte da filha pela neta de 9 anos. A menina ligou para a avó minutos depois de ver a mãe receber 16 facadas.

"O papai furou a mamãe toda e ela está caída no chão. É muito sangue, é muito sangue vovó", disse Sara, repetindo as palavras ditas pela neta ao telefone.

O irmão da vítima, Vinícius Vieira do Amaral, que também prestou depoimento contou que Paulo constantemente importunava a família e exigia dinheiro da ex mesmo após a separação.

“Minha irmã e minha mãe não paravam de receber telefonemas todo horário possível. Minha irmã foi sendo chantageada para compensação financeira”, disse.

“Ele chegou a cobrar o custo da foto do álbum de casamento que tinha 11 anos, valor de vestido que ele deu presente para ela, e minha irmã foi sucumbindo e fazendo transferências para ele”, acrescentou.

O crime

No dia do homicídio, Viviane levava as crianças para passar o Natal com o pai, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ela foi atacada de surpresa quando descia do carro.

Arronenzi foi preso em flagrante logo em seguida por guardas municipais. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o assassinato foi motivado "pelo inconformismo do acusado com o término do relacionamento, especialmente pelas consequências financeiras do fim do casamento na vida do engenheiro".

A juíza Viviane Vieira do Amaral, que tinha 45 anos, integrou a Magistratura do Estado do Rio de Janeiro por 15 anos. A juíza atuava na 24ª Vara Cível da Capital.

De acordo com o laudo do Instituto Médico-Legal (IML), a juíza Viviane Vieira levou 16 facadas do ex-marido durante o ataque. O corpo da magistrada tinha perfurações no pescoço, rosto e barriga.