Ex-marido quebra silêncio após morte de Naya Rivera: 'Sempre vamos te amar'

O ator Ryan Dorsey, que foi casado com a atriz Naya Rivera e é pai de Josey, 4 anos, fruto do relacionamento, quebrou o silêncio sobre a morte dela neste sábado (25). Naya morreu afogada e teve o corpo encontrado no último dia 13.

Em um post no Instagram, ele afirmou que a morte de Naya "deixa um buraco" em seu coração, mas disse que é grato pelo tempo que os dois passaram juntos e sempre guardará boas memórias da atriz.

"Sou grato pela jornada que nos juntou e nos deu o menino mais inteligente e gentil que eu poderia querer. Eu me lembro quando você se irritava comigo: 'Ryan, saia do Snapchat!'. Eu fico feliz de não ter ouvido você naqueles momentos, porque agora tenho centenas, provavelmente milhares de fotos e vídeos seus, que Josey terá para sempre e saberá que sua mãe o amava mais que a vida, e como nos divertimos juntos enquanto ele crescia", escreveu ele, na legenda de uma foto que mostra Naya com o filho no colo.

Ele escreveu que o filho "faz as partes ruins da vida ficarem um pouco melhores" e que enxerga Naya nele. "Ele nunca vai esquecer de onde veio. Nós sentimos sua falta. Nós sempre vamos te amar", escreveu.

O último ato de Naya antes de se afogar foi justamente salvar Josey, que estava nadando com ela no Lago Piru, na Califórnia. Depois de colocar o garoto no barco, ela submergiu, diz a polícia, para quem o menino contou que ao olhar para trás viu a mãe desaparecer. Os dois foram provavelmente atingidos por uma forte correnteza, que começou a afastar o barco.

Ryan e Naya foram casados de 2014 a 2018. Segundo a revista People, Dorsey ficou dias praticamente sem dormir após o desaparecimento da atriz. Uma fonte disse que o ator "não consegue se imaginar criando o filho sem ela". Desde o acidente, Josey está com o pai.