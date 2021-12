Ex-ministro Eduardo Pazuello sofre acidente de moto no Rio de Janeiro

O ex-ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro (PL) e general do Exército Eduardo Pazuello, sofreu um acidente de moto na noite da sexta (24), véspera de Natal, no Rio de Janeiro.

O Quartel Central dos Bombeiros afirmou à Folha de São Paulo que ele teve contusões nas costas e no ombro e foi levado ao Hospital Central do Exército.

Pazuello deixou o cargo de ministro da Saúde em março deste ano, quando o país passava pelo pico da crise na saúde, devido à pandemia do coronavírus. A gestão do general ficou marcada pela crise e falta de oxigênio para pacientes internados com covid em janeiro e pelo atraso na compra de vacinas. Ele foi substituído pelo atual chefe da pasta, o médico Marcelo Queiroga.

Em abril, o general foi realocado pelo presidente para um cargo na Secretaria-Geral do Exército. Em outubro, ele foi nomeado para o cargo de assessor especial na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.