Ex-ministro Sergio Moro é eleito senador pelo Paraná

O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) foi eleito senador pelo Paraná, neste domingo (2), e terá um mandato de oito anos.

Moro tinha 33,71%, com mais de 97% das urnas apuradas no estado. Em segundo lugar ficou Paulo Martins (PL), candidato mais alinhado com o bolsonarismo, com 29%. Em terceiro lugar apareceu Álvaro Dias (Podemos), com 23,82%.

Além de Martins e Dias, também concorreram Rosane Ferreira (PV), Orlando Pessuti (MDB), Aline Sleutjes (Pros), Desiree Salgado (PDT), Laerson Matias (PSOL), Roberto França (PCO) e Carlos Saboia (PMN).

Neste ano, a eleição renova apenas um terço do Senado, com 27 eleitos, um para cada unidade da Federação. O motivo é o fato dos eleitos terem mandatos de oito anos. Em 2026, será a vez de renovar 66,6¨das cadeiras, elegendo dois nomes por estado.

Moro fará parte, ao lado de Flávio Arns e Oriovisto Guimarães, ambos do Podemos, a lista de parlamentares que representam o estado do Paraná no Senado.