Ex-noiva de Lucas Penteado narra dias com ator: 'Ele prometia melhorar e eu acreditei'

Antes desconhecida, a jovem Julia Franhani, de 19 anos, viu seu nome ganhar destaque na mídia através de seu ex-noivo, o ator Lucas Penteado. O ex-BBB fez uma live surpresa em seu Instagram onde apareceu acusando a moça de traí-lo com um segurança. Segundo a maquiadora, o ator estava "transtornado" após três dias de ingestão de álcool e uso de cocaína, e garante que jamais houve uma traição.

"Eu desci do apartamento para pedir ajuda, para poder ligar para uma ambulância, porque ele estava fora de si. Quando ele me viu com o segurança, surtou, já falando que eu estava traindo ele", conta: "Antes disso, ele tinha revirado toda a casa na alucinação de que tinha alguém lá dentro", disse ela em entrevista ao jornal Extra.

Os três dias que, de acordo com ela, teriam sigo regados à drogas foram duros para ela. "Saímos na quarta-feira (29) para jantar por volta das 20h30. Ele começou a consumir cocaína por volta de meia-noite, uma da manhã. Só parou às 8h e começou a beber. Bebeu a manhã toda de quinta-feira (30). E quando foi de noite saiu de novo. Voltou de madrugada mais transtornado do que já estava. E continuou consumindo a droga", relata ela, que afirma não ter compartilhado das drogas ou bebida: "Eu não faço uso de entorpecentes".

De acordo com a maquiadora, o uso de entorpecentes era rotineiro na vida do ex-BBB. Além disso, essa não teria sido a primeira vez que ele fez um escândalo.

"Fez vários. Eu ficava desesperada, chorava, pedia que parasse. E, sozinha, eu não tinha o que fazer. E ele me dizia que não era nada demais, para eu parar de achar que aquilo era o fim do mundo", recorda: "Ele dizia que ia parar e eu acreditei. Ele me prometia melhorar", revelou ela ao portal.

Julia diz ainda que foi agredida também pela sogra. "A mãe dele já chegou a me agredir, ela é superpossessiva. Ela pensa que eu ficava falando dela para as pessoas de fora", garante. Fotos de Julia com Lucas durante o namoro são bem raras. Uma única, em que toda a família do ator aparece torcendo pelo São Paulo, time de todos, mostra Julia ao lado dele.

Assessoria nega uso de drogas e álcool

O artista, por meio de sua assessoria de imprensa, negou que estivesse sob o efeito de álcool ou drogas durante a transmissão da live ou no dia dos fatos.

"O ator esclarece que no dia dos fatos não estava alcoolizado ou teria usado drogas antes de fazer a live naquela noite, o que pode ser atestado por testemunhas", consta do comunicado, que ressalta ainda o pedido para que fãs parem de atacar a ex-noiva, através das redes sociais.

Ele destacou que, ao contrário da informação que circulou na ocasião, não ficou com nenhum objeto de Julia. "Lucas afirma que não furtou ou se apropriou de qualquer objeto ou pertence da ex-noiva, como celular e documentos, assim como não invadiu a privacidade, nem trocou senhas dela em redes sociais e aplicativos".