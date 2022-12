Ex-Panicat nega ser a amante de suposta briga entre Denilson e Luciele Camargo

A treta seria entre Luciele Camargo, Denilson e uma terceira pessoa, suposta amante do jogador, mas o nome de Babi Muniz também apareceu no rolo. Isso porque, segundo o portal Extra, a ex-Panicat foi apontada como esse "terceiro elemento" que, até agora, permanece em mistério.

"A imprensa me ligou ontem para perguntar se sou eu uma menina que apanhou, sei lá, que brigou com a esposa de um cara que é comentarista de TV. E que a menina tinha perdido o megahair, os cabelos... Gente eu não tenho nem macho nem macho de nada e ninguém. para brigar por ele", disse ela, que teve o nome associado ao casal, pois na tal brga, a esposa teria arrancado o megahair da rival: "Eu nem sabia de nada, e tudo porque fui fazer a manutenção do meu megahair ontem! Estava há três meses se mafzer, estava caindo já; E mostrei nos meus stories".

Babi pediu que Luciele contasse que seria a tal amante na suposta brga, mas apagou esse trecho. Isso porque a irmã de Zezé e Luciano veio a público dizer que nada aconteceu entre ela e Denilson, também saindo em defesa de Renata Fan, que trabalha com o marido na Band.

"Pois bem, tenho um relacionamento sólido, de respeito mútuo e muito amor. A relação do Denílson com a Renata e tantas outras mulheres no ciclo de trabalho também se baseia no respeito, não preciso que ninguém pense ou acredite, mas sim que eu saiba e elas tbm. So vim a público tirar sarro da situação pq ja estava ficando chato. E vcs acreditando ou nao na minha verdade, nao vai mudar em nada na minha vida. Ponto final. Seguimos na união e bençãos de Deus nas nossas vidas", disse.