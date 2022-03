Ex-paquita encontra Bolsonaro e avalia candidatura a deputada

A ex-paquita de Xuxa, Andréa Sorvetão pode ser mais uma das candidatas da ala bolsonarista a disputar um cargo eletivo no Rio de Janeiro. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tem atuado nos bastidores para convencê-la a entrar na disputa, de acordo com Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Uma das principais entusiastas é a deputada federal Carla Zambelli, que tem relação de proximidade com o presidente da república.

Andréa contou já ter recebido convites do PSC e do PL, partido de Bolsonaro, para se filiar e ser candidata. Ela disse, porém, ainda não ter tomado uma decisão. Na terça-feira (8), a ex-paquita, que é evangélica, participou do encontro de Bolsonaro e outras lideranças evangélicas no Palácio da Alvorada, em Brasília.

A ex-paquita chegou a postar uma foto com o presidente em suas redes sociais, fato que gerou uma série de críticas. Ela se disse “muito triste, principalmente pelas palavras que são escritas”. “Pedem tanta democracia e respeito, e eles mesmo não oferecem o mesmo”, afirmou.