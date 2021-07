Ex-parceiro de Viviane Araújo conta bastidor de saída do 'Dança': 'Me senti um lixo'

Ex-parceiro de Viviane Araújo no Super Dança dos Famosos, Adeilton Ribeiro fez um desabafo em que expôs detalhes dos bastidores do seu desligamento do quadro na TV Globo. Ele afirmou que se sentiu "um lixo" por ser "menosprezado" pela emissora. Também disse que foi informado que Viviane estava insatisfeita com ele - o que ela nega. Ele comentou assunto em um vídeo postado no Instagram.

O professor diz que não tem nada contra Viviane e que os dois nunca brigaram durante os ensaios da atração. "Fui aprovado por competência, pelo trabalho que apresentei e aí eles me contrataram. Fui escolhido para dançar com a Viviane Araújo e nós não tivemos problemas nos ensaios. Não vou ser agora sensacionalista e dizer que teve alguma coisa", diz Adeilton.

Ele diz que os dois trabalhavam como equipe e que ele buscava cuidar de Viviane. "A gente era uma equipe, o que não foi bom pra ela, também não seria bom pra mim. Eu fui um cara muito fod* com ela nos ensaios, eu fui educado a ser assim. Eu cuidei da Viviane em todos os momentos, não tive briga, não tive nada", continua.

"Em cima da hora", ele conta que recebeu um pedido para mudar as pegadas em uma dança. No ensaio, nada disso havia sido dito, afirma. Atendendo à produção, ele disse que informou Viviane da ordem. "Óbvio que eu não desobedeceria a produção, e a gente tem que ouvir a direção, o quadro não é meu", diz.

Foi quando Viviane e Adeilton perderam a vaga para Paolla Oliveira e Leandro e precisaram ir para repescagem. Nesse momento, não houve troca de professores, mas começaram os problemas.

"Passou um dia, eu liguei pra minha parceira, ela estava meio machucada, eu também estava, porque é bem exaustivo, é muita coisa... Aí no outro dia recebo um bombardeio de mensagens de que minha parceira estava insatisfeita, mexendo os pauzinhos para retirar o professor atual, que seria eu, para colocar um outro parceiro", diz o dançarino.

Ele conta que ligou para Viviane e perguntou se havia algum problema e que se ela estava insatisfeita ele pediria para sair. "Mas ela super me elogiou, sempre me elogiou: 'ah, você é um bailarino incrível", continua.

Depois disso, Adeilton ligou para a Globo e foi informado que as notícias sobre o tema que saíam na imprensa eram fofoca e que ele não deveria ligar para isso.

Mas, dias depois, eles ligaram e disseram ao dançarino que ele seria desligado porque a parceira estava insatisfeita. "Entrei num estado de tristeza muito profunda, fiquei uns três dias muito preso em casa, sem querer fazer nada, me sentindo um lixo. É uma situação que às vezes a gente não consegue ser forte", afirmou.

Ele disse que recebeu apoio dos amigos, mas confessou que ficou muito desapontado, especialemnte porque via como um sonho participar do quadro, e também um presente para a mãe dele. "Eu acho que nenhum ser humano deve ser tratado da forma que fui, eles me trataram com muito desprezo, não teve email, nada", lamentou.