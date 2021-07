Ex-parceiro de Viviane Araújo no 'Dança dos Famosos' desabafa: 'Falta de respeito'

Ex-parceiro de Viviane Araújo no Super Dança dos Famosos, Adeilton Ribeiro voltou a se manifestar sobre sua substituição no quadro, dizendo que foi uma "falta de respeito".

No Instagram, Ribeiro disse que "breve" vai revelar mais sobre sua saída do programa, se pronunciando sobre a "falta de respeito que tiveram comigo".

"A história sempre tem dois lados. A do oprimido e a do opressor. Mas em breve falarei nos mínimos detalhes do ocorrido no 'Super Dança dos Famosos'. Só estou alinhando para contar para vocês, já que isso foi a público. Então, vou me posicionar diante da falta de respeito que tiveram comigo e com uma legião", disse o dançarino.

Ribeiro disse que não vai expor as coisas de qualquer jeito, pois é preciso ter "responsabilidade afetiva" com o outro, mesmo não tendo recebido o mesmo tratamento. "Não gosto de injustiça! Já que isso foi exposto, preciso expor meu lado".

Viviane negou ter pedido troca

A atriz Viviane Araújo negou publicamente que tenha pedido para Ribeiro ser substituído como seu parceiro.

"Todo mundo viu que postei a foto com meu novo professor. Sobre isso, vi que saiu em muitos lugares que eu estava dando ataque de estrelismo e não aceitei perder e, por isso, pedi para tirar meu antigo professor. Quero dizer que isso não é verdade", afirmou ela, no stories do Instagram.

A decisão pela mudança foi da direção do quadro, garantiu a atriz. "Depois do ocorrido, a gente se falou (ela e Ribeiro) e ficou tudo esclarecido. Ele sabe que o que eu falei para ele foi de coração. Desejo tudo de melhor para ele, ele é um excelente bailarino, muito batalhador. Sei que vai brilhar muito", finalizou.

O novo parceiro de Viviane no quadro é o professor Rodrigo Oliveira.