Ex-policial e comparsa são presos por roubar gado para retirar carne na Bahia

Dois homens foram presos por roubar gado nos municípios de Rio Real e Cardeal da Silva, no nordeste baiano, na madrugada desta quinta-feira (6). Os criminosos desmembraram os animais e levavam a carne em uma picape. Um dos suspeitos é ex-policial militar e tinha mandado de prisão.



Militares da 56ª CIPM realizavam ações de patrulhamento quando flagraram os dois suspeitos cometendo o crime. Segundo o tenente-coronel João Himério, comandante da 56ª CIPM, as equipes chegaram enquanto os homens colocavam a carne de animais abatidos nos veículos. “Vigilantes da região solicitaram o apoio de policiais de Cardeal da Silva, que ao chegarem à localidade presenciaram os suspeitos colocando o material em dois veículos. Segundo os presos, seis animais foram mortos”, finalizou o comandante.

Nos carros ainda foram encontrados dois machados, cordas, luvas, ferramentas, além de placas veiculares.

(Foto: Divulgação/PMBA)

Os homens foram encaminhados à 1ª Delegacia Territorial (DT) de Entre Rios, onde o ex-policial também teve mandado cumprindo, além de ser autuado por furto, assim como o comparsa. Segundo o comandante da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Alagoinhas), delegado Fábio Santos da Silva, investigações sobre esse e outros crimes do mesmo gênero são realizadas.

“O material apreendido será incinerado posteriormente. Já estávamos em investigações em toda a região por outros casos de furto e abate ilegal de gado. Temos certeza que uma operação minuciosa e com cautela chegaremos aos responsáveis pelos crimes na região”, finalizou o delegado.

Os envolvidos, os veículos, e todo o material apreendido foram encaminhados e apresentados à Delegacia Territorial do município, onde a ocorrência foi formalizada e onde, de acordo com dados coletados, os carros utilizados para a ação criminosa foram os mesmos empregados no roubo realizado na cidade de São Gonçalo dos Campos na última sexta-feira (30).