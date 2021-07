Ex-policial morre após ser baleado durante assalto a ônibus na Ladeira do Cacau

Um ex-policial militar morreu durante um assalto a ônibus na manhã desta terça-feira (6), na Ladeira do Cacau, em São Caetano. O crime aconteceu por volta das 5h20.

O ex-PM era um dos passageiros do coletivo da empresa Plataforma, que fazia a linha Fazenda Grande/Barra. Em nota, a Polícia Civil informou que dois homens armados, a bordo de uma motocicleta, interceptaram o veículo na Ladeira do Cacau e ordenaram que o motorista parasse.

Ele foi atingido na cabeça e socorrido para a UPA de San Martin, mas já chegou sem vida à unidade. O cobrador do ônibus também foi baleado na perna, e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há mais informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo informações da PM, Ronaldo não fazia parte da corporação desde 2014. Ainda segundo a PM, duas armas de fogo foram localizadas dentro do ônibus, sendo uma dentro da bolsa do ex-integrante da corporação e outra no ônibus.

Uma moto que teria sido usada pelos autores da tentativa de roubo encontrava-se no local e foi apreendida e posteriormente encaminhada à delegacia. A autoria será investigada pela Polícia Civil.