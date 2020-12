Ex-prefeito de Mairi, Deraldo Cedraz morre aos 87 anos

O empresário, fazendeiro e ex-prefeito de Mairi, no sertão baiano, Deraldo Cedraz Carneiro, faleceu nessa quinta-feira (25) no Hospital Emec, em Feira de Santana, onde estava internado. As informações são do site Agmar Rios.

Foi prefeito de Mairi por duas gestões: de 1983 a 1988, e 1993 a 1996. Ele era irmão do também ex-prefeito Antônio Cedraz Carneiro, o Antônio Capeta. O sepultamento ocorre na tarde desta sexta-feira (25) no Cemitério Jardim Celestial, em Feira.

Em nota, o diretório municipal do MDB, partido do qual ele fazia parte, lamentou a morte. “Deraldo Cedraz deixa um legado de conquistas, vitórias e desenvolvimento para o município de Mairi. Será sempre lembrado pela pessoa correta e respeitada que sempre foi”, diz trecho do comunicado.

A Prefeitura de Mairi também divulgou mensagem lamentando a perda. "Dedicado e responsável em suas atividades como gestor público, Seu Deraldo jamais mediu esforços na luta por projetos e ações em benefício dos mairienses", afirma a nota. Veja abaixo.