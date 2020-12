Ex-presidente da CBF, José Maria Marin passa Natal em resort de luxo na Bahia

(Foto: Divulgação)

O ex-presidente da CBF ( Confederação Brasileira de Futebol) José Maria Marin escolheu a Bahia para celebrar o Natal 2020. De acordo com informações da jornalista Monica Bergamo, ele celebrou a data no resort Transamerica Comandatuba, no sul do estado. O cartola foi colocado em liberdade pela Justiça dos Estados Unidos em abril deste ano, quando retornou ao Brasil, após cinco anos detido.



Módicos

Para o Réveillon, o resort, localizado na Ilha de Comandatuba, oferece pacotes a partir de R$34.470.



Caso Marin

Em dezembro de 2017, José Maria Marin foi considerado, na mesma corte, culpado de seis dos sete crimes pelos quais foi acusado pela promotoria da Justiça americana. São eles: organização criminosa (1x), fraude bancária (3x) e lavagem de dinheiro (2x).



Eles estão ligados a Copa Libertadores da América, Copa do Brasil e Copa América e cometidos entre os anos 2012 e 2015, período em que Marin foi presidente da CBF. Na mesma ocasião, o cartola foi absolvido de acusação de lavagem de dinheiro relativa à Copa do Brasil.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia