Ex-presidente Dilma Rousseff vai para hospital após mal-estar

A ex-presidente da Dilma Rousseff (PT) precisou ser levada até o hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, nesta terça (25) após ter um mal-estar na noite desta segunda-feira.

Ao G1, a assessoria de imprensa da petista informou que ela está acompanhada pelo médico Paulo Caramori e deve ter alta ainda na manhã desta terça.

O Hospital Moinhos de Vento, por sua vez, informou que está buscando informações e que "por questões de garantia do sigilo dos dados e do prontuário do paciente, e também pela Lei Geral de Proteção de Dados, também aguardam as devidas autorizações".

Histórico de saúde

Dilma, em 2018, passou por uma cirurgia para desobstruir as artérias do coração. Nesta oportunidade, ela fez cateterismo e angioplastia no Hospital Sírio Libanês.

Já em 2009, quando ainda era Ministra Chefe da Casa Civil, ela enfrentou um câncer linfático. O tumor colocou dúvidas sobre a participação dela nas eleições de 2010, quando foi eleita. Após a quimioterapia, ela venceu a doença em alguns meses.