Ex-presidente dos Filhos de Gandhy, Agnaldo Silva morre em Salvador

Um dos grandes nomes do Carnaval de Salvador, Agnaldo Silva, ex-presidente do Afoxé Filhos de Gandhy, morreu nesta segunda-feira (5) vítima de um Acidente Vascular Cerebral. Agnaldo, que tinha 72 anos, estava internado no Hospital do Subúrbio há dois meses.

“É com imensa tristeza e pesar que a Associação Afoxé Filhos de Gandhy informa a todos os associados, adeptos do candomblé e ao povo da Bahia, o falecimento do ex presidente dessa instituição Professor Agnaldo Silva", escreveu o comunicado do afoxé.

Agnaldo Silva nasceu em Salvador em 1949, ano de fundação do maior afoxé do mundo. O “Professor” como era conhecido por todos, foi o dirigente que mais tempo ficou à frente da instituição. Eleito em 1996, foi responsável em abrir o bloco para as novas tendências tecnológicas sem perder as tradições que sempre acompanharam a instutuição desde a sua fundação.

Esteve a frente por 21 anos ininterruptos, deixando a cadeira em 2017, quando passou o bastão para o atual presidente Gilsoney de Oliveira.

"Agnaldo Silva foi um ativador cultural, inquieto, participou ativamente do movimento junino da Bahia e do Brasil.

Responsável pela informatização e das mídias sociais que possibilitou uma melhor visibilidade no campo cultural; consolidou o tapete branco da paz em simbologia e devoção, elevando a marca Filhos de Gandhy da Bahia para o mundo", detalha o comunicado.

Agnaldo deixa esposa e filhos.