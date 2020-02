Ex-presidente Lula e Papa Francisco têm encontro no Vaticano

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o Papa Francisco no Vaticano nesta quinta-feira (13). A viagem, intermediada com ajuda do presidente da Argentina, Alberto Fernández, estava prevista desde a semana passada.

"Encontro com o Papa Francisco para conversar sobre um mundo mais justo e fraterno", escreveu Lula nas redes sociais.

A reunião acontece um dia depois de o papa publicar o texto final do Sínodo da Amazônia, com o título “Querida Amazônia”. O documento diz que a Amazônia enfrenta um “desastre ecológico” e faz um apelo para que se ouça tanto o “clamor da terra como dos pobres”.

“Os interesses colonizadores que, legal e ilegalmente, fizeram – e fazem – aumentar o corte de madeira e a indústria minerária e que foram expulsando e encurralando os povos indígenas, ribeirinhos e afrodescendentes, provocam um clamor que brada ao céu”, afirma o papa no texto.

Fernández se encontrou com o papa no final de janeiro. Desde que saiu da prisão, em novembro do ano passado, Lula comentava com amigos e conhecidos o desejo de um encontro com Francisco. Em março de 2019, quando ainda estava preso, o ex-presidente escreveu uma carta ao pontífice, que respondeu dois meses depois.

“Lula quer agradecê-lo pela carta que ele enviou de maneira muito carinhosa”, explicou à Veja o ex-ministro Gilberto Carvalho, que hoje funciona como a maior ponte entre o PT e lideranças religiosas. Ele contou que o ex-presidente iria conversar sobre meio ambiente, fome e desigualdade social com Francisco.