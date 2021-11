Ex-produtor de Cristiano Araújo, baiano morreu no acidente que matou Marília Mendonça

O produtor Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como Bahia, é uma das vítimas do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas. O baiano trabalhava na equipe da cantora.

Henrique estava à bordo de um King Air C90A que caiu nos arredores da cachoeira da Piedade, próximo ao Aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais na tarde desta sexta-feira (5).

Henrique tinha um filho (Foto: Reprodução)

O baiano também chegou a trabalhar com o cantor Cristiano Araújo, que morreu em 2015 após acidente de carro. Henrique nasceu em Salvador e estudou na Unifacs antes de se mudar para Goiânia, onde trabalhou com diversos cantores sertanejos.

Marília iria realizar um show na cidade mineira na noite desta sexta. A cantora chegou a postar um vídeo mais cedo afirmando que ia fazer um show. Ela viajava de Goiânia, em Goiás, para Caratinga, onde faria a apresentação.

Foto mostra corpo de Marília sendo carregado (Foto: Reprodução)

A amigos, ela confidenciou que tinha medo do C90A, avião que a transportava. A aeronave era a única disponível para fretamento no táxi aéreo contratado pela equipe dela. Marília aceitou viajar no modelo.

A cantora tinha um jatinho próprio, mas optou por vendê-lo durante a pandemia.