Ex-Rei Momo de Salvador e Lauro, morre produtor cultural Duzinho Nery

O diretor de teatro, produtor cultural e Rei Momo do Carnaval de 2016, Duzinho Nery, 43 anos, morreu nesta quarta-feira (29). Ele lutava contra um linfoma e estava internado.

O Departamento LGBT de Lauro de Freitas divulgou nota lamentando a morte do ativista cultural. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, expressando os nossos sinceros sentimentos", diz a nota.

Nesse mês, Duzinho havia lançado o livro "O Diário do Rei – Confissões de uma Majestade do Carnaval de Salvador", no Cine Teatro de Lauro de Freitas. Na obra, ele relembrava a conquista do título de Rei de Momo e contava fatos inusitados sobre a época. Em 2018, ele foi Rei Momo também em Lauro de Freitas.

Nas redes sociais, o irmão de Duzinho, Alan, que também já foi Rei Momo, lamentou a perda. Ele usou a Oração do Ator para se despedir do irmão. "Enfim, para quando eu não mais existir, a minha atuação aqui na Terra não tenha sido em vão, e que, quando cair o pano, no ato final, todos aqueles que convivem comigo, possam aplaudir-me gritando: Bravo, Bravo!".

O sepultamento de Duzinho será nesta quinta-feira (30), a partir das 10h, no Cemitério Bosque da Paz.