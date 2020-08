Ex-reitor da Basílica do Bonfim, Padre Walter Pinto morre aos 80 anos

Morreu neste sábado (29) o padre Walter Jorge Pinto de Andrade, aos 80 anos. Ele foi Reitor da Basílica Santuário do Bonfim de 1981 até 2008 e era famoso por dar puxão de orelha nos jogadores de Bahia e Vitória.

O religioso, que também foi pároco da Paróquia Nossa Senhora da Purificação, em Santo Amaro (2008-2014) e, desde 2015, atuava como Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, era torcedor confesso do Vitória, mas costumava dizer que "Senhor do Bonfim não joga em time nenhum". Ele brincava com os jogadores que costumavam ir à Igreja do Bonfim pedir bênçãos em campo e, após alcançar, não voltavam para agradecer.

Padre Walter Jorge Pinto nasceu no dia 15 de outubro de 1939, em Conceição de Almeida, e iniciou sua trajetória como sacerdote aos 24 anos, no dia 7 de junho de 1964 - ao todo, foram 56 anos de dedicação.

Ele se tornou membro do Cabido Metropolitano desde 1991 e prestou relevantes serviços nas Dioceses de Amargosa e Jequié. Também marcou seu nome na Arquidiocese de São Salvador, destacando-se sempre por sua dedicação e amor à Igreja, inspirado pelo lema “Para servir a Deus e aos homens”.

O enterro de padre Walter Pinto será neste domingo (30), às 15h, no Cemitério Jardim da Saudade. Antes, às 14h, haverá uma missa em homenagem ao religioso. Como há proibição de fiéis em ambas as cerimônias, a celebração religiosa será transmitida, ao vivo, pelas redes sociais oficiais da Arquidiocese de Salvador (Facebook: @ArquidioceseSalvador e Instagram: @arquisalvador).