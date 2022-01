Ex-secretário Fábio Vilas-Boas testa positivo para a covid-19 pela segunda vez

O ex-secretário estadual da Saúde (Sesab) Fábio Vilas-Boas testou positivo para a covid-19 pela segunda vez. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o médico afirma que está apenas com sintomas leves.

"Eu tenho apenas nariz entupido, coriza, dor de garganta, sem febre. É um quadro completamente diferente do que eu tive há 1 ano quando precisei ir para a UTI. Tenho sintomas de um resfriado leve", descreveu no vídeo.

Testei positivo para COVID pela 2a vez. Mas estou bem, em casa, apenas com nariz entupido.

Aproveito para advertir a todos que essa “gripe” que está por aí pode ser COVID. Importante não menosprezar! Procurem testar e se isolar. Saúde para todos. ????https://t.co/Cua3rMgbA3 — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) January 26, 2022

Fábio diz que os efeitos mais leves da doença são por ter se vacinado. Ele alerta, no entanto, que muitas pessoas podem achar que estão apenas gripadas. "Eu queria fazer uma advertência a todos. Muita gente aí está achando que está com gripe porque tem uma epidemia de H3N2, muita gente não está testando para a covid-19, e acha que está gripado, mas pode ser covid", disse.

O ex-secretário começou a manifestar os sintomas após voltar de uma viagem por 10 cidades no sudoeste do estado.

Primeira infecção

O secretário havia testado positivo para a doença pela primeira vez em 16 de fevereiro do ano passado e foi internado três dias depois no Hospital Aliança, em Salvador. No dia 18, ele informou que havia feito uma tomografia no tórax, que apontou uma pneumonia viral e comprometimento de 25% dos pulmões.

Fábio chegou a ser levado para a UTI por duas vezes e precisou do uso de oxigênio enquanto esteve hospitalizado. Após a alta hospitalar, ele fez fisioterapia para recuperar a capacidade respiratória.