Ex-segurança de Marília Mendonça, Bill cita amizade com cantora: 'Brincalhona'

Na noite desta segunda (8), enquanto alguns participantes do reality A Fazenda cantavam a música Ausência, de Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião na última sexta-feira (5), os peões Thiago Piquilo e Bil Araújo conversavam sobre a Rainha da Sofrência.

O instrutor físico perguntou ao sertanejo se ele conheceu Marília e o artista disse que só na época em que ela ainda não estava famosa em todo o país, mas seu parceiro musical, Hugo, sim, já foi ao show dela: "Não estive pessoalmente com ela ainda não, [mas] o Hugo foi [ao show dela]", contou.

Nesse momento, Bil fez elogios a Murilo Huff, ex da artista, e Piquilo disse conhecer Huff. "Ele eu conheço bem, ficamos no hotel juntos", relatou. "Ele [Murilo] divulgou uma música dele no meu Instagram", pontuou Araújo.

"Ele é um dos maiores compositores que tem. O bicho é brabo", afirmou Thiago. "O menino é bonzinho", completou o instrutor físico.

Em seguida, Bil Araújo, que foi segurança de Marília, falou um pouco sobre a personalidade de Marília Mendonça, e afirmou que a cantora "é uma mulher f*da" e era "brincalhona para caramba".

No Twitter, o adm de Thiago Piquilo postou: "O Tiago falou para o Bil que já encontrou a Marília em alguns eventos de rádio antes dela ser um grande sucesso de fato. Mas que quer muito encontrar ela para conversar... Meu Deus!".

Bil foi segurança de Marília Mendonça

Antes de ficar famoso, Bil Araújo foi segurança de Marília Mendonça. Quando a artista morreu, a mãe do peão, Ana Maria Araújo, afirmou que o filho guarda com carinho a relação profissional e de amizade estabelecida entre eles.

"Meu filho foi indicado para o trabalho por amigos em comum e trabalhou com a Marília bem no começo da carreira dela, isso deve ter uns seis ou sete anos. Ele a acompanhava nos shows, chegou até a viajar para Fortaleza com ela. Os dois trabalharam juntos por quase um ano", contou.

A mãe de Arcrebiano disse que uma das notícias que mais deixará o filho triste ao deixar o confinamento do reality da Record será a da morte de Marília Mendonça. Ana Maria vê o filho também como fã das músicas da "rainha da sofrência".

"Para o meu filho, será um baque. Vai ficar arrasado, triste mesmo. O Arcrebiano teve a oportunidade de conhecer não só o lado artista de Marília Mendonça, mas também quem ela era na intimidade, e sempre me disse que era uma pessoa maravilhosa. Sei que Deus vai consolar o coração dele, assim como está fazendo com a família e fãs dela. Se eu pudesse, teria agradecido a ela pessoalmente pela oportunidade profissional que deu ao meu filho", declarou.