Ex-soldado morre após ser baleado em saída de show na Feira de São Joaquim

Um ex-soldado da Aeronáutica morreu na madrugada desta quarta-feira (19) após ter sido baleado no último domingo (16), no portão 3 da Feira São Joaquim, em Salvador, durante uma briga do lado de fora do evento Samba na Feira. A vítima era Gênesis do Carmo Santana, de 27 anos, que estava no show que terminou em briga entre produtores das bandas Psirico e Samba Trator.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, após o evento, é possível ver o ex-militar caído no chão ensanguentado, enquanto testemunhas tentavam prestar socorro. A Polícia Militar informou que os disparos foram realizados por volta das 21h30 e que os agentes foram chamados,mas, ao chegarem no local, Gênesis do Carmo já tinha sido encaminhado ao hospital.

Ele estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o ocorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Gênesis era morador do bairro do Lobato, e, segundo a assessoria da Aeronáutica, ele saiu do serviço militar em 2020.

Até o momento, segundo informações da Polícia Civil, ninguém foi preso. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios.