Ex teria ameaçado Glamour Garcia de morte: 'Tentou estrangulá-la', diz vizinha

A briga entre Glamour Garcia e Gustavo Dagnese, no último sábado (11), não foi a primeira em que ele chegou a perder a cabeça, segundo fontes ligadas ao casal. No fim de outubro do ano passado, os dois viviam uma crise que vinha se arrastando há alguns meses.

A crise, de acordo com depoimentos de amigos da atriz ao jornal carioca Extra, aconteceu porque ela começou a fazer um sucesso enorme com a personagem Britney, de A Dona do Pedaço.

“Ela começou a ser convidada para eventos, para festas, viagens. E ele não suportava isso. Começou a implicar com tudo, ela teve depressão, engordou. Estava infeliz mesmo”, conta um amigo que trabalhou com ela na trama.

No fim de outubro, após chegar em casa de uma gravação, Glamour encontrou Gustavo transtornado porque havia demorado. “Ele quebrou todas as coisas dela, os eletrodomésticos, presentes de fãs. Agarrou o pescoço dela e tentou estrangulá-la, a ameaçando de morte depois. A polícia foi chamada, mas a atriz não deu queixa porque não queria ser parte de um escândalo”, conta uma vizinha ao Extra.

Após um término relâmpago, Gustavo voltou a morar com Glamour, no Rio. Ambos são de São Paulo, onde se conheceram, 12 anos atrás. Em janeiro de 2019, após algum tempo na paquera, eles decidiram assumir um namoro. Logo depois, ela se mudava para o Rio para gravar a novela.

Após vir a público desabafar sobre uma agressão sofrida por ela no sábado, Glamour Garcia prestou queixa contra o ex-marido Gustavo Dagnese na 16ª DP, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A atriz conseguiu uma medida protetiva contra o ex, que será indiciado com base na Lei Maria da Penha.

Ao mesmo tempo, Gustavo decidiu se manifestar através de seu perfil no Instagram, mostrando prints de conversas que seriam dele e de Glamour, sem precisar em que data as mensagens foram trocadas. Clique para ampliar e confira abaixo.

De acordo com o Extra, a atriz passou o domingo descansando após a briga que tiveram, motivada por um vestido. Depois, ela teria arrebentado uma guia que estava no pescoço de Gustavo. Ao chegar à delecacia, Glamour descobriu que já havia duas ococrrências contra Gustavo por agressão, em 2011 e 2017, além de outra, de 2018, por porte de entorpecentes.