Ex-vereador baiano que matou esposa grávida tem filiação suspensa pelo PT

O ex-vereador George Passos Santana teve sua filiação ao Partido dos Trabalhadores suspensa após matar a esposa grávida, Jéssica Regina Macedo Carmo. O caso aconteceu na cidade de Santo Estêvão, onde George atuava como chefe de gabinete da prefeitura - cargo de onde foi exonerado após o caso. As informações são do g1.

A vítima estava com 9 meses de gestação e foi morta com um tiro nas costas, no último sábado (5).

George alegou que o disparo foi acidental, mas a família da vítima rebateu a informação.

Segundo familiares, o relacionamento dos dois era abusivo e Jéssica já apareceu com manchas roxas no olho e no braço. Antes de prestar socorro à esposa, o ex-vereador teria guardado as câmeras e imagens de segurança. Depois de levá-la ao hospital e prestar depoimento na delegacia, ele teria fugido da cidade.

Por meio de nota, o PT repudiou a situação e disse que aguarda as investigações e o cumprimento da justiça. O partido afirmou que tem um compromisso com as políticas de proteção à vida, fortalecimento e ampliação da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência.