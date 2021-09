Ex-vice prefeito de cidade paulista morre após receber cabeçada de uma égua

Pedro Monici Hellu, de 38 anos, ex-vice-prefeito de Patrocínio Paulista (SP) e diretor-executivo da JA Saúde Animal, indústria farmacêutica veterinária, faleceu na madrugada desta sexta-feira (3) após uma colisão com uma égua.

De acordo com a empresa, o caso aconteceu na tarde desta quinta (2), durante uma partida de polo em Indaiatuba (SP). Hellu, que era praticante de hipismo, levou uma cabeçada de uma égua e caiu desacordado.

Ele foi socorrido e levado às pressas para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo (Haoc), em Indaiatuba, mas acabou falecendo em uma cirurgia durante a madrugada. As informações são do G1.



Entre 2017 e 2020, Hellu foi vice-prefeito de Patrocínio Paulista na gestão de José Mauro Barcellos (Cidadania). A prefeitura do município se manifestou sobre sua morte, decretando luto oficial de três dias, a partir desta sexta.



"É com grande pesar que a Prefeitura Municipal decreta Luto Oficial pelo falecimento do ex Vice-Prefeito Pedro Monici Hellu, jovem brilhante e empresário que amava Patrocínio Paulista”, afirma em nota. “Fica decretado Luto Oficial por 03 (três) dias. DECRETO Nº 3.479/21, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021."



Hellu estava noivo e não tinha filhos. Informações sobre velório e enterro ainda não foram divulgadas.