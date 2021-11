Ex-vocalista da banda Calcinha Preta é morto dentro de casa em Sergipe

O ex-vocalista da banda Calcinha Preta José Aparecido da Silva, o Sidney, de 57 anos, foi achado morto dentro de casa em Nossa Senhora do Socorro (SE), na quinta-feira (4).

Segundo informação do G1, Sidney vivia em uma casa no bairro Parque dos Faróis, onde foi encontrado ontem. Uma testemunha chegou ao local e já encontrou Sidney caído no chão.

O Instituto Médico Legal determinou que a morte foi causada por um ferimento de arma branca e uma faca foi recolhida no local pela polícia. Até agora ninguém foi preso.

Ele foi o primeiro vocalista da Calcinha Preta, que se formou em 1995 em Aracaju, cantando em dupla com Luciana Linhares. A cantora lamentou a morte em uma rede social. "Que Deus, meu amigo, lhe dê descanso eterno", escreveu.

O corpo de Siney será enterrado hoje em Aracaju.