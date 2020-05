Exame de Toffoli dá negativo para covid-19, mas ele segue internado

Deu negativo o exame do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, para decetar a covid-19. A informação é da assessoria do STF, nesta segunda-feira (25).

Segundo boletim médico, Toffoli fará novos exames para descartar a hipótese de um falso negativo. Ele permanece internado enquanto aguarda os resultados. O ministro tem quadro considerado estável e respira sem ajuda de aparelhos. Nas últimas horas, teve melhora nos sintomas respiratórios que apresentava.

Toffoli foi internado no sábado (23) para passar por uma cirurgia para drenagem de absecesso. Durante a internação, ele apresentou sinais que poderiam indicar que estava com o novo coronavírus. A equipe resolveu interná-lo para fazer os exames.

Na quarta, Toffoli já havia passado por um exame para coronavírus, também com resultado negativo. Ontem, o STF informou que o ministro ficará sete dias de licença médica, que pode ser ampliada a depender do resultado dos exames e evolução do quadro.

Enquanto Toffoli está afastado, o vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, assume a presidência do tribunal.