Excel na mira dos vírus

O Fortiguard Labs, laboratório de inteligência de ameaças da Fortinet, emitiu um alerta essa semana avisando que mais de 500 arquivos de Excel estavam contaminados com um vírus Emotet Trojan. Ele cola nos arquivos Excel e, para ser instalado, o usuário é levado a clicar em um alerta que diz que os macros estão desativados. Quem não clicar não vê os dados da planilha. Ao clicar tudo aparece normalmente e o funcionamento da máquina fica inalterado. O virus vai se infiltrando e chega aos arquivos de inicialização.

O objetivo é “colar" o arquivo malicioso em arquivos de planilhas que, ao serem enviadas, repetem a contaminação. Dentro dos computadores os vírus aguardam apenas o comando de bloquear as máquinas das empresas e sequestrar dados, que só são liberados com o pagamento de resgates, geralmente em criptomoedas. Para se proteger, ainda mais em tempo de Home Office, a dica é desconfiar de mensagens inesperadas e não clicar, manter antivírus atualizados e, de vez em quando, fazer um escaneamento completo do computador.

Gravando viagens no Uber

Seguindo a tendência de buscar mais segurança nas viagens por aplicativo, quem usar Uber a partir de agora tem acesso a um novo recurso, a gravação de áudio das viagens, que foi batizada de U-Áudio. A ferramenta pode ser iniciada e finalizada a qualquer momento e está acessível tanto para o passageiro quanto para o condutor. Para garantir a privacidade, o áudio fica guardado no telefone de forma criptografada e travada, não podendo ser acessada nem por quem gravou. O conteúdo só poderá ser ouvido por especialistas da empresa se quem gravou decidir enviar o arquivo e, então, após a análise serão tomadas as providências que a empresa achar cabíveis.

Convertendo carros para eletricidade

Muito se fala sobre os carros elétricos como sendo o futuro do transporte, mas em um país desigual como o Brasil fica difícil enxergar toda essa evolução realmente impactando no dia a dia da maioria das pessoas. Por aqui, as coisas evoluem geralmente de forma descompensada e, digamos, aos soluços. Mas uma empresa montada por estudantes suecos em Nairóbi, capital do Quénia, na África, desenvolveu uma solução que pode ser o caminho para o crescimento da frota de carros elétricos no Brasil e nos países mais pobres do mundo.

Em vez de carros novos, a Opibus começou a converter carros convencionais em modelos elétricos. A experiência já converteu dezenas de carros usados em Safaris, escolhidos para começar o processo por rodarem em caminhos repetidos, o que tornou mais fácil posicionar os pontos de recarga. O outro movimento que a empresa iniciou foi a conversão de ônibus. Para fechar, no país em que o número de motos supera o de carros, a Opibus começou a fabricar motocicletas elétricas dotadas de um sistema com duas baterias pequenas, uma sempre reserva, que vai sendo trocada em pontos de recarga. A ideia deu tão certo que a Uber encomendou três mil unidades para espalhar pelo continente africano.

Conjuntos residenciais do futuro

É o que propõe a empresa Planet Smart Cities, que já aportou no Brasil com quatro empreendimentos "inclusivos inteligentes". O primeiro fica no Ceará. É o Smart City Laguna, com a primeira etapa, com 260 casas, já entregue. A ideia é construir bairros com lotes e casa a preços mais acessíveis - entre R$ 45 mil e R$ 114 mil - com uma infra estrutura de conectividade e acesso a tecnologias que permitem aos moradores, por exemplo, acompanhar todo o funcionamento da cidade por meio do aplicativo próprio do bairro, onde recebem inclusive o sinal das câmeras de monitoramento, garantindo a segurança das residências.

A ferramenta também permite consultar eventos e atividades, acompanhar as notícias do bairro e reservar alguns espaços compartilhados como a cozinha para eventos sociais. Um painel de compra e venda de produtos também funciona a fim de estimular a economia local entre os moradores de maneira simples e imediata. Uma das próximas unidades inicia a verticalização dos empreendimentos e será em São Paulo, na Freguesia do Ó, com 2500 apartamentos seguindo o mesmo modelo.