Excluído de triângulo amoroso, homem é suspeito de matar amigo em Goiás

Um homem é suspeito de matar um amigo por causa de ciúmes em Itumbiara, na região sul de Goiás. Renato Ribeiro Santos, de 33 anos, está foragido desde o dia 19 de julho, data do crime. Ele teria assassinado Genaino Martins da Silva, que, de acordo com a polícia, participava junto com ele de um triângulo amoroso com uma mulher.

Segundo o site MaisGoiás, Renato foi identificado depois que a polícia teve acesso a imagens de um sistema de segurança. O vídeo mostra o suspeito se aproximando do carro e esfaqueando a vítima. Em seguida ele tenta correr, mas cai no chão.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), Renato cometeu o crime depois que a mulher decidiu romper relações com ele para ficar com a vítima. “Os dois eram amigos e mantinham um relacionamento com a mesma mulher há algumas semanas. Eles sabiam desse triângulo amoroso. Porém, quando a mulher escolheu ficar apenas com a vítima, isso despertou um ciúmes no Renato, que esfaqueou Genaino”, disse o delegado responsável, pelo caso, Vinícius Penna.

A PC ainda está em busca de informações sobre o paradeiro de Renato.