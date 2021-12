Exclusivo! Gusttavo Lima fará show privado em Salvador no Réveillon

Considerado o maior nome da música sertaneja da atualidade, o cantor Gusttavo Lima já tem data para se apresentar em Salvador. O show, de acordo com informações exclusivas do Alô Alô Bahia, irá acontecer no dia 31 de dezembro, promovido pela Online Entretenimento, para celebrar a virada de ano na capital baiana. O evento será privado e maiores informações, como local e valores, serão divulgados em breve, a partir da próxima semana.



Em tempo: Gusttavo lançou recentemente quatro faixas do EP “Buteco in Boston: Volume 2” em todas as plataformas de música. O projeto traz três músicas inéditas e a regravação de “Inventor de Amores”, gravado originalmente com Jorge e Mateus e que se tornou um dos maiores sucessos do cantor.

