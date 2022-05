Exclusivo: Ivete Sangalo voltará ao Carnaval de Salvador com 4 apresentações em 2023

Após um hiato de dois anos, Ivete Sangalo já está se preparando para voltar ao Carnaval de Salvador. De acordo com informações exclusivas obtidas pelo portal Alô Alô Bahia, a cantora deverá se apresentar durante quatro dias na folia baiana, devido a compromissos já agendados e que foram remarcados por causa da pandemia.

Duas dessas apresentações serão à frente do Coruja 2023. O bloco, também de acordo com apuração do Alô Alô Bahia, iniciará as vendas de abadás nos próximos dias, ainda nesta semana.

Criado em 1963, o Coruja carrega mais de 50 anos de história no Carnaval de Salvador. Em 2002, Ivete assumiu o comando do bloco que, desde então, passou a ser considerado um dos melhores e mais animados blocos de carnaval.

