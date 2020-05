Exclusivo para covid-19, Itaigara Memorial será aberto nesta terça (5)

O Itaigara Memorial, transformado em hospital exclusivo para tratar pacientes com a covid-19, será inaugurado nesta terça-feira (5) pela Prefeitura de Salvador. A unidade fica localizada na Alameda das Espatódeas, 611, no Caminho das Árvores. A solenidade acontece às 10h, e terá as presenças do prefeito ACM Neto e do secretário municipal da Saúde, Leo Prates.

O hospital, que era privado, foi requisitado administrativamente em abril pela Prefeitura para combater o novo coronavírus. Serão 47 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), todos equipados com ventiladores pulmonares, monitores multiparamétricos e isolados para atender pacientes em estado grave. O internamento será feito por meio do Sistema de Regulação.

A S3 Gestão em Saúde foi a empresa licitada para administrar a unidade hospitalar. Aproximadamente 300 profissionais vão atuar no tratamento dos pacientes, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, além do corpo administrativo.