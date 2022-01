Exclusivo para idosos: prefeitura atualiza lista dos postos de vacinação contra a gripe

O ponto de vacinação do Shopping Bela Vista foi retirado do 'Dia da Sabedoria', voltado exclusivamente para proteção contra a gripe de idosos com 60 anos ou mais de idade. A estratégia ocorrerá das 8h às 16h, em mais de 50 pontos de imunização. Com isso, não haverá vacinação contra covid-19 amanhã – esta estratégia vai ser retomada normalmente na segunda (10).

No ponto de imunização deverão ser apresentados o Cartão SUS vinculado à capital baiana, caderneta de vacina e documento de identificação com foto. O objetivo da estratégia, definida após o recebimento de 150 mil doses doadas pelo governo paulista, é garantir a proteção do maior número de pessoas mais vulneráveis contra a doença, principalmente frente ao surto de gripe que afeta a cidade desde o final do ano passado.

Os idosos foram definidos como prioridade porque são mais suscetíveis ao surgimento de algumas doenças infectocontagiosas, principalmente as do aparelho respiratório, devido às alterações imunológicas ocorridas ao longo do processo natural de envelhecimento. A SMS destaca que é de extrema importância que a população se conscientize sobre a necessidade da vacinação e se envolva nas campanhas realizadas pelo poder público, como a da gripe.

De acordo com o titular da Saúde, Leo Prates, foi necessário prorrogar o prazo de vigência da mobilização contra a gripe, pois a cidade não atingiu a meta de alguns grupos vulneráveis, como o de idosos. “Para revertermos esse cenário estamos promovendo o Dia da Sabedoria para que nossos idosos, muito sábios, não percam mais esta oportunidade de se imunizar contra a influenza”, declarou.

“Para quem é idoso uma simples vacinação pode fazer toda a diferença, já que reduz complicações, internação e até mesmo o risco de morte. Com novos vírus e bactérias surgindo a cada ano, as vacinas têm se tornado fundamentais no combate a certas doenças, como os diferentes tipos de gripe”, completou Prates.

Números

Salvador tem uma população estimada em 339.329 idosos, de acordo com o último recadastramento feito pela SMS. Desses, 220.868 foram vacinados contra a gripe, o que corresponde a uma cobertura de 55% deste público.

Entre novembro de 2021 e esta sexta-feira (7), a capital contabilizou 1.064 casos de influenza e 48 mortes em decorrência de complicação da doença, maioria foi registrada entre idosos.

Postos da estratégia Dia da Sabedoria:

DISTRITO SANITÁRIO CENTRO HISTÓRICO

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Terreiro de Jesus, USF Terreiro de Jesus e UBS Péricles Cardoso (Barbalho).

Pontos extramuros: Estação da Lapa e Feira de São Joaquim (Med Móvel funcionará na Estação do Samba, espaço ao fundo da Feira).

DISTRITO SANITÁRIO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Pontos fixos: USF Beira Mangue, USF Itacaranha, USF Colinas de Periperi, USF Vista Alegre, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos), USF Ilha Amarela, UBS Sérgio Arouca (Paripe).

Drive-thru: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos).

DISTRITO SANITÁRIO DE CAJAZEIRAS

Pontos fixos: USF Cajazeiras XI e USF Cajazeiras V.

DISTRITO SANITÁRIO DE ITAPUÃ

Pontos fixos: USF Parque São Cristóvão, USF Nova Esperança e USF KM 17 (Itapuã).

Pontos extramuros: Estação Mussurunga.

DISTRITO SANITÁRIO BARRA/RIO VERMELHO

Ponto fixo e drive-thru: 5º Centro de Saúde (Barris).

Pontos extramuros (das 9h às 16h): Shopping Itaigara, Shopping Barra, Shopping Salvador e Shopping da Bahia.

DISTRITO SANITÁRIO CABULA/BEIRU

Pontos fixos: USF Resgate, UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro) e USF Cabula VI.

DISTRITO SANITÁRIO PAU DA LIMA

Pontos fixos: USF João Roma Filho (Estrada Velha do Aeroporto), USF Canabrava, UBS Pires da Veiga (Pau da Lima) e UBS Castelo Branco.

Drive-thru: Unijorge Paralela.

DISTRITO SANITÁRIO SÃO CAETANO/VALÉRIA

Pontos fixos: USF Deputado Luiz Braga (Pirajá), USF Recanto da Lagoa I, USF Capelinha, USF Antônio Lazarotto (Plataforma), UBS Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro) e UBS Frei Benjamin (Valéria).

DISTRITO SANITÁRIO BROTAS

Pontos fixos: USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), UBS Manoel Vitorino (Brotas) e UBS Mário Andrea (Sete Portas).

DISTRITO SANITÁRIO LIBERDADE

Pontos fixos: USF IAPI e UBS Maria Conceição Imbassahy (Pau Miúdo).

DISTRITO SANITÁRIO BOCA DO RIO

Pontos fixos: USF Imbuí, USF Curralinho, USF Pituaçu e USF Zulmira Barros (Costa Azul).

DISTRITO SANITÁRIO ITAPAGIPE

Pontos fixos: UBS Virgílio de Carvalho (Dendezeiros) e UBS Ministro Alckmin (Massaranduba).

Drive-thru: Vila Militar (Dendezeiros).