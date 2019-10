Exclusivo: veja como será a Oração de Irmã Dulce quando virar santa

Quando Irmã Dulce se tornar santa, no próximo domingo (13), ela passará a ter uma oração própria. O texto foi feito por Dom Geraldo Majela, ex-arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, que deu início ao processo de canonização de Dulce. O CORREIO mostra, com exclusividade, qual será a oração de Dulce quando virar santa.

Veja:

Oração à Santa Dulce dos Pobres

Senhor nosso Deus, lembrados de Vossa Filha, a Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por Vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos: dai-nos idêntico amor pelos necessitados; renovai nossa fé e nossa esperança e concedei-nos, a exemplo desta Vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de Vosso Filho Jesus. Amém (aqui, faça seu pedido pessoal).

* Jorge Gauthier é chefe de reportagem do CORREIO e está em Roma para fazer a cobertura da canonização de Irmã Dulce

* O projeto Pelos Olhos de Dulce tem o oferecimento do Jornal CORREIO e patrocínio do Hapvida.