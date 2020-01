Exército do Irã diz que 'duvida' de ameaças de ataque de Trump

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que tem 52 alvos para lançar caso o Irã busque vingança pela morte do general, o Exército do país afrimou que "duvida" que o americano tenha coragem de ir em frente com seus planos.

"Num potencial conflito no futuro, o que eu não acredito que eles [americanos] tenham coragem de realizar, vai ficar mais claro onde os números 5 e 2 vão se encaixar", disse o general Abdolrahim Musavi, de acordo com a agência iraniana Irna.

Ainda de acordo com ele, o objetivo é desviar a atenção da opinião pública dos atos "odiosos e injustificáveis".

O ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação do Irã, Mohammad Javad Azari-Jahromi, também criticou Trump. Pelo Twitter, ele chamou o presidente norte-americano de 'terrorista de terno'.