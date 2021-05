Exército: produção de cloroquina subiu de 259 mil para 3,2 mi durante pandemia

Um ofício enviado pelo Exército Nacional à CPI da Covid evidenciou o aumento na produção de cloroquina a pedido do Ministério da Saúde. Em 2017, foram produzido cerca de 259,7 mil comprimidos, ante 3,2 milhões de unidades produzidas em 2020.

A quantidade produzida apenas no ano de 2017, segundo o Exército, foi suficiente para atender a demanda dos anos de 2018 e 2019.

O remédio é utilizado normalmente para casos de malária, com sua produção de rotina em volume muito menor do que a registrada no período da pandemia da covid-19. Não foi registrado nesse período nenhum surto de malária que justifique tamanho aumento da produção.

Ainda de acordo com o ofício, os comprimidos de cloroquina 150mg foram produzidos a partir da utilização de de 900kg do insumo farmacêutico ativo (IFA) difosfato de cloroquina, que foi importado da Índia.