Expectativa x Realidade: mande sua foto da folia em casa de 2022 e apareça no Correio

Em 2022, pela segunda vez, o Carnaval não acontecerá da forma que os baianos gostam; com trio elétrico e muita folia nos circuitos da festa e bairros. Para atenuar um pouco dessa saudade a opção é curtir em casa sem aglomeração. Mas mesmo não podendo aproveitar os blocos e trios elétricos este ano, a gente te propõe uma interação.



Poste, até esta quinta-feira (24), no feed do seu perfil do Instagram, uma foto sua vibes “expectativa x realidade” para o Carnaval, marque o @correio24horas e use #CorreioFolia. As fotos mais criativas serão publicadas na edição especial do jornal Correio do dia 26/02 nas versões impressa e digital.



Leia também: Troféu CORREIO Folia: vote na melhor música do Carnaval de 2022

O Correio Folia tem patrocínio da Goob e apoio da AJL Locadora, Jotagê Engenharia e Comdados