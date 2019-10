Experimentos tecnológicos em educação lotaram oficina do Agenda Bahia

Os últimos experimentos em tecnologias para a educação e a indústria foram tema de uma das oficinas do Agenda Bahia e lotou a sala, que precisou de mais cadeiras para acomodar o público presente nesta quinta-feira (2) no Senai Cimatec, em Piatã. Máquinas de robótica colaborativa, realidade virtual, realidade aumentada e manufatura aditiva (impressora 3D) puderam ser vistas de perto e testadas ao vivo.

“São soluções tecnológicas que fazem com que o aluno tenha poder de decisão. Ele sai de passivo para ser o ator principal do processo educacional”, explica Wanderley Santos, coordenador da unidade de inovação do Senai.

Com óculos de realidade virtual, os participantes puderam experienciar um projeto dos alunos desenvolvido para o setor de segurança do trabalho de uma cervejaria. Nele, situações problemas eram simuladas dentro da fábrica e na tela surgiam opções para tomada de atitudes.

“Mapeamos situações sensíveis e usamos a realidade virtual como recurso. Nesse processo educacional trabalhamos situações de risco, capacidades, contexto, situação problema, alternativas, feedback”, descreve Santos.

Ao lado, um software de realidade aumentada mostrava como as ilustrações 3D mudam a perspectiva de um estudante de cursos de base industriais. Um livro com figuras bidimensionais logo se transformava quando a câmera era apontada para o desenho, que logo virava uma animação. A planta de uma casa mostrava como funcionava o sistema de alimentação de água, outra figura mostrava o processo de montagem de uma máquina.

“É uma comunicação de dois planos, a realidade com um projeção modelada. Isso agrega no processo de formação e treinamento, mas são recursos e não uma solução equacional”, indica Santos.

Noutra mesa, uma impressora 3D adicionava camadas de filamentos a partir de comandos configurados no computador e logo ali um robozinho chinês era controlado por um joystick com ordem para fazer coisas simples como levar um objeto de um lado a outro.

Professor do curso de Biotecnologia da UFBA, Marcus Welby, acompanhou as demonstrações de cada um. Para ele, tudo é bastante interessante e deveria ser mais frequente nas salas de aula.

“O problema é que nos falta investimento não só nos produtos tecnológicos, mas sobretudo do ponto de vista de formação também. Não basta ter só tecnologia, tem que ter profissionais que sejam capazes de articular isso com maestria para não causar um ambiente de dispersão, o desafio maior é esse”, comentou.

Participante também do painel pela manhã, Welby elogiou a dinâmica das palestras com possibilidade de interação via WhatsApp. "Para mim, é super difícil me desconectar das relações de trabalho, das demandas que tenho e recebo. Então, com isso, posso ao mesmo tempo que uso o WhatsApp, prestar atenção na palestra e participar da palestra com questões. Foi uma sacada muito boa da organização. Muito simples e é uma demonstração de inclusão da tecnologia no nosso ambiente educacional", exaltou.



O Fórum Agenda Bahia 2019 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e Rede Bahia e apoio da Braskem e DD Education.

