Explosão em apartamento em Curitiba deixa um morto e três feridos

Uma explosão seguida de incêndio na manhã deste sábado (29) em um apartamento no bairro de Água Verde, em Curitiba, deixou um menino de 11 anos morto e três pessoas feridas. Com a explosão, o menino Mateus Lamb foi arremessado do apartamento no sexto andar e caiu sobre um carro.

A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital do Trabalhador com múltiplos traumas, mas morreu por volta das 15h, quando passava por uma cirurgia neurológica, informou a Secretaria de Saúde do Paraná.

Os adultos foram encaminhados para o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Caio Santos, de 30 anos, está com 35% do corpo queimado. Seu estado de saúde é grave e ele está internado na UTI. Raquel Lamb, de 23 anos, teve queimadura em 80% do corpo. Ela também está em estado grave e internada na UTI. Gabriel Araújo, de 27 anos, teve 30% do corpo queimado, mas seu estado é estável.