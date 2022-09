Explosão em distribuidora de combustíveis mata trabalhador e deixa dois feridos

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos na explosão em uma distribuidora de combustíveis na zona rural de Humildes, distrito de Feira de Santana. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (28), quando os trabalhadores de uma empresa terceirizada faziam manutenção na linha de transmissão que abastece caminhões.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas do 2° Grupamento de Bombeiros Militar (2° GBM) de Feira de Santana foram encaminhadas ao local para apagar o incêndio que se formou após a explosão.

No local há estoque de de gases e líquidos inflamáveis. Ainda de acordo com os bombeiros, funcionários da empresa contaram que dois homens faziam uma soldagem de manutenção quando houve a explosão.

As vítimas do acidente foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um dos feridos foi atendido no local, outros dois foram levados para o Hospital Geral Cleristron Andrade, mas um deles não resistiu e morreu na unidade de Saúde. O estado de saúde do funcionário que segue internado não foi divulgado.

A causa e a responsabilidade da explosão serão investigadas pela Polícia Civil.