Explosão em filmagem do novo filme de James Bond deixa um ferido

Uma explosão no set de gravações do novo filme de James Bond deixou um membro da equipe ferido e danificou um palco no Pinewood Studios, em Londres. O perfil oficial do filme no Twitter disse que o acidente, nesta terça-feira, 4, ocorreu durante as filmagens de uma "explosão controlada".

Ninguém ficou ferido no set, mas um membro da equipe que estava do lado de fora sofreu uma pequena lesão. O exterior de um palco também foi danificado nas instalações do estúdio.

Esse é o segundo incidente de produção desta 25ª edição da franquia 007. Em maio, as gravações foram adiadas após Daniel Craig, que interpreta o protagonista, machucar o tornozelo durante uma filmagem na Jamaica. O ator foi submetido a uma pequena cirurgia que exigiu duas semanas de reabilitação. Fonte: Associated Press.