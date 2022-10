Explosão em usina deixa três funcionários feridos no oeste da Bahia

Três funcionários de uma usina, localizada em Muquém de São Francisco, no oeste da Bahia, sofreram queimaduras após a explosão de um fusível de proteção elétrica na manhã desta terça-feira (4). As vítimas foram identificadas como Misael Germano da Silva, Afonso Pereira de Andrade e Marcos Antônio Ferreira.

Segundo a Serpasa Agroindustrial, empresa responsável pela usina, os trabalhadores receberam os primeiros socorros ainda na usina e depois encaminhados ao Hospital Regional de Ibotirama. Misael e Afonso já foram atendidos e liberados para enfermaria com queimaduras leves. Já Marcos Antônio foi transferido para o Hospital Regional do Oeste, em Barreiras, com queimaduras de 2º grau. Seu quadro de saúde, no entanto, é estável.

O acidente ocorreu por volta das 4h30 desta terça, durante o funcionamento da usina. No momento de dar partida no motor, um fusível de proteção elétrica explodiu e atingiu os funcionários. Os enfermeiros plantonistas da Serpasa foram acionados e deram os primeiros socorros.

"O empreendimento reforça ainda que possui práticas de segurança, com enfermeira dedicada de plantão, ambulância à disposição dos funcionários, técnicos de segurança do trabalho, EPI, treinamentos NR-10, PCMSO, PGR e treinamento de brigadistas. Fatores que contribuíram com um célere atendimento dos colaboradores envolvidos no acidente", declarou.

A Serpasa Agroindustrial está em operação desde o segundo semestre deste ano e é a primeira usina sucroenergética da região do Médio São Francisco na Bahia.