Expo exibe vencedores do Prêmio Pierre Verger

No Palacete das Artes, o resultado do edital da sétima edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger visando incentivar a prática, a inovação e os avanços na linguagem fotográfica premiando os melhores trabalhos em três categorias: trabalho de inovação e experimentação; fotografia documental; e trabalho com temática ligada à ancestralidade e representação. A curadoria é de Thais Darzé.

Fotografias de Ana Mendes (Maranhão), Daniel Moreira Soares (Minas Gerais) e Eriel Araújo Santos (Bahia), foram vencedores das três categorias do Prêmio. Cada um dos vencedores recebeu o valor de R$ 30.000 reais e terá a produção de um catálogo com tiragem de 1000 exemplares.

Ana Mendes venceu na categoria Fotografia Documental com a obra Pseudo Indígenas. O profissionalismo e sensibilidade de Ana Mendes são conhecidos das causas sociais de sua terra. Ela já registrou a situação dos Gamella e publicou recentemente matéria sobre as quebradeiras de coco babaçu na Baixada Maranhense. É reconhecida por sua fotografia documental, onde fixa os elementos que merecem destaque, de forma direta, nunca óbvia, num requintado tratamento das imagens.

Eriel Araujo, baiano, venceu na categoria Trabalho de Inovação e experimentação com a obra Imagem – Concreto que foi executada num panorama de 360º, realizado do alto de Edifício Itália, em São Paulo. Mereceu uma montagem em círculo da curadora do evento Thais Darzé. As fotos passaram por diversos processos químicos e foram revelados sob a luz solar, através de modificações de uma técnica fotográfica antiga, sensibilizando placas de concreto, o artista construiu imagem com cimento, óxidos de ferro, cobalto, níquel, manganês e pólvora.

Daniel Soares venceu a categoria Ancestralidade e Reprodução com a obra Vale das Ocupações, que mostra o modelo alternativo de “cidade” e retrata as condições precárias de moradia das pessoas de vida simples e baixas condições financeiras.

No dia 23 de outubro, às 15h, haverá uma visita guiada com os artistas participantes da exposição e os membros de Júri. A comissão de seleção do prêmio foi presidida por Célia Aguiar e composta por Alexandre Sequeira, Nair Benedicto, Cristina Damasceno e Paulo Coqueiro. No total, a premiação recebeu quase 500 inscrições de todo o país e foi analisada 292 propostas habilitadas.

Além de três premiados, doze outros fotógrafos foram selecionados para menção honrosa e participam da exposição e do catálogo do prêmio, com quatro fotografias para cada uma das três categorias sugeridas pelo certame.

Vale uma visita cuidadosa.

